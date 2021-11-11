Ханты-Мансийск, , 08:41 — REGNUM В Югре до 21 ноября 2021 года продлены усиленные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Продлён запрет на проведение в Югре зрелищно-развлекательных мероприятий до 21 ноября 2021 года

Руководителям организаций независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить на входе контроль масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками, либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых перчаток.

Организациям общественного питания разрешается работать круглосуточно при условиях охвата вакцинацией от COVID-19 80% сотрудников и более, в том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2021 года губернатор ЮгрыНаталья Комаровапоручила организовать работу кибердружин по мониторингу интернета на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации для дальнейшей передачи правоохранительным органам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре кибердружины будут выявлять ложные сообщения о вреде вакцинации