Грозный, , 08:40 — REGNUM В школах Чечни может появиться новый предмет. Учащихся будут обучать традициям и обычаям чеченского народа. С такой инициативой выступила недавно вступившая в должность министра культуры региона Айшат Кадырова в ходе совещания, которое провел глава Чечни Рамзан Кадыров с представителями социального блока правительства.

«Министр культуры ЧР Айшат Кадырова выступила с инициативой о введении в средних образовательных школах занятий по изучению обычаев и традиций на основе телепроекта «Синмехаллаш». Я поддержал предложение и поручил Хож-Бауди Дааеву детально проработать вопрос совместно с минкультом, минобрнауки и минпечати», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтатке».

Проект «Синмехаллаш», что означает «Духовные ценности» реализуется по инициативе минкульта Чечни и ЧГТРК «Грозный». Он представляет собой выступления творческих коллективов на телевидении, рассказывающие об истоках, традициях, этикете чеченского народа. Он призван стимулировать развитие народного творчества и укреплять духовную преемственность поколений.