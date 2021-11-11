Джакарта, , 08:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил четыре индонезийских фильма, получивших награды на ряде мировых кинофестивалей, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Джоко Видодо отметил работу «Юни», которая получила приз международного кинофестиваля в Торонто, а также фильм «Море зовет меня», получивший премию Sony на международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея).

«Это потрясающе. Еще раз, я действительно ценю это», — заявил президент Индонезии.

Глава государства оценил достижения национальной киноиндустрии, которая смогла добиться международного признания во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб согласился с президентом Индонезии Джоко Видодо по ситуации в Мьянме.

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