Джакарта, 11 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил четыре индонезийских фильма, получивших награды на ряде мировых кинофестивалей, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Джоко Видодо отметил работу «Юни», которая получила приз международного кинофестиваля в Торонто, а также фильм «Море зовет меня», получивший премию Sony на международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея).

«Это потрясающе. Еще раз, я действительно ценю это», — заявил президент Индонезии.

Глава государства оценил достижения национальной киноиндустрии, которая смогла добиться международного признания во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб согласился с президентом Индонезии Джоко Видодо по ситуации в Мьянме.