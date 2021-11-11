Лондон, , 08:40 — REGNUM Россия наряду с Соединёнными Штатами и Китаем входит в тройку стран, армии которых располагают самыми большими парками бронетанковой техники. Об этом говорится в обзоре мирового рынка бронетехники, подготовленном аналитической компанией Defence IQ.

Российский БТР Mil.ru

По данным исследования, самая большая доля в этой группе приходится на бронетранспортёры (БТР) — их легче совершенствовать, снижая эффективность воздействия огня противника на наводчика, а также оснащая современными системами и боевыми модулями.

Важнейшим направлением модернизации бронетехники составители обзора называют постепенный переход от обычной брони к системам активной защиты, которой в основном оснащаются танки.

В Defence IQ считают, что объём мирового рынка бронетехники в ближайшее десятилетие составит около $250 млрд и будет прирастать на $40 млрд в год. При этом доминировать в структуре поставок будет азиатский рынок — на него придётся до 30% всех закупок бронетехники.

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