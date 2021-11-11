Кызыл, 11 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Туве проблема высоких цен на уголь не исчезла после решения правительства республики ограничить его предельную стоимость. Этим решили воспользоваться перекупщики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Уголь. Тува

«Я получаю десятки сообщений от граждан, которые сигнализируют о завышении цен на уголь в районах. Местные администрации откровенно недорабатывают. Народ страдает из-за их нерасторопности, этим пользуются и перекупщики. К каждому из них не получится приставить сотрудника Службы по тарифам», — написал глава региона Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В правительстве добавили, что все перевозки в Туве держатся на самозанятых и ИП, заставить которые не завышать цены на свои услуги власти не могут. В связи с этим глава предложил открыть в районах сеть государственных топливных складов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Владислав Ховалыг подписал документ об ограничении предельной стоимости тонны угля, реализуемой на Каа-Хемском угольном разрезе, на уровне 2220,10 рублей. Горнорудная компания оспорила это решение через суд. Однако власти республики 16 октября приняло новое постановление об ограничении цен.

Подробности:

В Туве горнорудная компания оспорила указ об ограничении цен на уголь

Цены на уголь останутся сниженными — власти Тувы о решении Верховного суда