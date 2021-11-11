Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» обошёл сериал «Игра престолов» по популярности связанного с ним контента на видеохостинге YouTube. Об этом 11 ноября сообщил телеканал KBS.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Всего на YouTube можно найти около 131 тыс. видеороликов, связанных с сериалом «Игра в кальмара», выпущенным на стриминговой платформе Netflix. Контент включает как видеоролики, записанные пользователями, так и официальные тизеры, клипы на основе сериала и трейлеры. Общее число просмотром данного контента составило 17 млрд по состоянию на 10 ноября. Количество комментариев под видеороликами и отметок «нравится» превысило 533 млн.

Для сравнения, хит от HBO «Игра престолов» собрал на YouTube 420 тыс. связанных с ним видеороликов, которые просмотрели 16,9 млрд пользователей. Количество комментариев и отметок «нравится» составило 233 млн.

Уточняется, что статистика по «Игре в кальмара» была собрана за восемь недель, а по «Игре престолов» — за десять лет.

Напомним, сериал «Игра в кальмара», повествующий о людях, вынужденных принимать участие в игре на выживание, был выпущен Netflix 17 сентября и с тех пор побил все рекорды по просмотрам, как в общемировом рейтинге, так и в отдельно взятых странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что автор сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал об альтернативном финале первого сезона шоу.