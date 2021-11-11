Чебоксары, , 08:36 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело о смерти мужчины, расчленённый труп которого был обнаружен в овраге. Мужчина скончался в новогоднюю ночь, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Новогодняя Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 38-летний житель посёлка Кугеси Чебоксарского района. Правоохранители установили, что преступление было совершено 31 декабря 2020 года в одной из комнат общежития в Кугесях, где проживал погибший. По данным следствия, во время застолья у них возник конфликт и 38-летний мужчина избил насмерть 55-летнего соседа.

В управлении также выяснили, что для сокрытия преступления труп расчленили, упаковали в мешки и выбросили в близлежащем овраге.

Разбирательства начались после сообщения о безвестном исчезновении 55-летнего мужчины. На подозреваемого вышли, в частности, после изучения телефонных звонков потерпевшего.

Злоумышленник взят под стражу и дал признательные показания. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы переданы в Чебоксарский районный суд.

В ходе следствия в ОВД внесено представление, так как фигурант уголовного дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и последний вышел из мест лишения свободы в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарах арестован горожанин, которого подозревают в смерти соседа. Погибший получил смертельный удар кулаком. Дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

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