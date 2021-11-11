Москва, 11 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Москве предприятия малого бизнеса стали активнее выкупать арендуемую у города недвижимость. В январе-сентябре 2021 года бизнесмены приобрели 335 объектов нежилого фонда, сообщается на портале мэра столицы.

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Правом преимущественного выкупа арендованного у Москвы нежилых помещений воспользовались 326 предпринимателей. За 9 месяцев 2020 года 214 представителей малого и среднего бизнеса выкупили 220 помещений (в 1,5 раза больше).

Особым спросом у малого бизнеса пользуются объекты в центре, на юге, севере и юго-западе Москвы. Площадь приватизированных нежилых помещений в среднем составляет 164,2 кв. метра, средняя цена 1 кв. метра — 90,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев предприниматели Москвы свыше 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами портала «Малый бизнес Москвы».

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