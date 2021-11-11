Село Сунтар, Якутия, , 08:34 — REGNUM Сотрудница администрации Сунтарского района Якутии хотела заработать на программе расселения из аварийного жилья. За попытку мошенничества её приговорили к штрафу в 250 тыс. рублей и четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Мошенница работала в полиции бухгалтером Prokuror-kaluga.ru

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Чиновница знала, какие дома будут расселять по нацпроекту «Жильё и городская среда», а потому предложила своему сожителю купить квартиры в ветхих домах. Чтобы получить выгодное возмещение за жильё, сотрудница администрации сказала гражданскому мужу указывать в договоре купли-продажи цену в 4 млн рублей, хотя на самом деле квартира была куплена за 450 тыс. рублей. Аналогичным образом были приобретены и оформлены на родственников чиновницы ещё четыре квартиры на сумму более 8,3 млн рублей.

Затем сотрудница райадминистрации подделала протоколы, в которых указала размер возмещения — 12,3 млн рублей и передала их в Дирекцию жилищного строительства Якутии.

Женщину судили по статьям 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и 327 УК РФ (подделка официального документа). Её сожитель осуждён по статье 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении главы посёлка Тикси возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении 380 тыс. рублей. По версии следствия, из муниципального бюджета глава Тикси перечислил эту сумму на счёт знакомого ему предпринимателя. Деньги ушли по муниципальному контракту и якобы предназначались для проведения косметического ремонта в жилом помещении, принадлежащем посёлку.