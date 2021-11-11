Хабаровск, 11 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) призвали на военную службу более шести тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ВВО «Уже начались массовые отправки призывников в войска. На сегодняшний день отправлено более одной тысячи человек».

Отмечается, что все призванные для прохождения военной службы, граждане на призывных пунктах обеспечиваются военной формой, армейским несессером с предметами личной гигиены и банковской картой, на которую начисляется денежное довольствие. Также они получают персональную электронную карту с информацией о призывнике — автобиографией, результатами медосмотра, профессионального тестирования и другой.

По информации ведомства, более 90% призывников будут проходить военную службу в различных регионах Дальнего Востока, в соединениях и воинских частях округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе осеннего призыва граждан на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации из Новосибирской области отправятся около 15 человек.