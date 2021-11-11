Москва, , 08:32 — REGNUM Минпромторг России предложил повысить минимальную ставку пошлины на экспорт из страны лома чёрных металлов до €100 за тонну, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Металлургия

По его словам, ставку пошлины на экспорт лома чёрных металлов поднимали уже два раза за год, это позволило снизить объёмы его вывоза из страны.

«Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учётом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников на Московском финансовом форуме заявил, что продолжающийся рост на сырьевые товары, в том числе на металлы, вынуждает правительство России усилить регулирование по этому направлению.

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