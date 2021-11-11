Тюмень, , 08:31 — REGNUM В Тюмени родители четырёх погибших при пожаре детей отрицают свою вину в оставлении детей в опасном для жизни и здоровья состоянии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Пожар в частном доме Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

В Центральном районном суде Тюмени рассматривается дело Александра и Ирины Б., которым предъявлено обвинение в заведомом оставлении детей в опасном для жизни и здоровья состоянии, а также мошенничестве при получении выплат.

Трагедия произошла 30 сентября 2020 года, около пяти часов утра. При пожаре на улице Земляничной в садовом товариществе «Малинка» четверо их детей оказались запертыми в доме. Троих мальчиков из огня достали соседи, но врачам их спасти не удалось. А тело девочки нашли после пожара. Родителей при этом дома не было.

Кроме того, по версии следствия, дом был куплен по программе «Молодая семья», с использованием материнского капитала. Обвиняемые предоставили в администрацию Тюмени ложные сведения — завысили стоимость дома. В итоге они незаконно получили бюджетные деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

По версии подсудимых, ночью они поехали в круглосуточную аптеку за лекарством для Ирины Б., у которой разболелись ноги. Когда супруги Б. возвращались обратно, им позвонил сосед и сообщил о пожаре. Следующее судебное заседание по данному делу состоится 23 ноября 2021 года.

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