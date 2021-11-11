Уфа, , 08:32 — REGNUM Количество социальных предпринимателей за год увеличилось на 70% в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Предприниматель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что перспективы развития социального предпринимательства были рассмотрены в Уфе на межрегиональном форуме по социальному предпринимательству SocialDrive.

Отмечается, что в Башкирии за год число предпринимателей, которые получили статус социального предприятия увеличилось на 70%: со 196 до 328 организаций. По этому показателю республика вошла в тройку лидеров среди регионов РФ.

По мнению специалистов, в ближайшие годы рынок социальных услуг в Башкирии будет активно расти. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии ведет собственный реестр поставщиков социальных услуг. Так, на 1 октября в этот реестр было внесено 244 предприятия, в том числе 189 предприятия представляют негосударственный сектор. За девять текущего года участники реестра привлекли свыше пяти млн рублей из федеральных источников и более семи млн рублей — из республиканских источников.

Сообщается, что в Башкирии уже несколько лет некоторые социальные услуги передаются негосударственному сектору, а объем средств, которые выделяются на предоставление услуг в социальной сфере республики, за последние шесть лет вырос до двух млрд рублей.

«Бизнес, негосударственный сектор очень гибок, быстро реагирует на запросы потребителей. Если в 2017—2018 годах в республике было 19−20 частных детских садов, то сейчас их уже 45, и на подходе еще несколько учреждений, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение. У нас есть детские сады, которые уже строят собственные здания — мы их поддерживаем, предоставляем гранты, это дает свой эффект», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина.

Отмечается, что в Башкирии действует проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в рамках которого на грантовую поддержку социальных предпринимателей в текущем году были направлены 51 млн рублей.