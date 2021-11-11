Красноярск, , 08:31 — REGNUM Подрядчика, который должен будет выполнить ликвидацию производства порохов и твердого ракетного топлива на территории обанкроченного ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей», выберут в рамках тендера 2 декабря 2021 года. Соответствующий конкурс объявил Минпромторг России, передаёт ИА REGNUM.

Красноярский химический комбинат «Енисей» August01

Начальная цена — 2 164 910 000 рублей. Профинансируют работы из федерального бюджета. Контрактом предусмотрен аванс в размере 72,85%. Работы должны быть завершены в несколько этапов до 15 декабря 2022 года. При этом первый этап финиширует 10 февраля 2022 года. Работы будут выполнять на улице 26 Бакинских комиссаров, 1 в Красноярске.

В техзадании уточняется, что «текущее техническое состояние зданий, сооружений, подземных коммуникаций и технологического оборудования, шламонакопителя, а также наличие в них остатков нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида» представляет «высокую степень опасности комбината для жизни и здоровья населения и качества окружающей среды».

Подрядчик должен будет провести демонтаж 28 зданий и сооружений предприятия, а также обезвредить и ликвидировать 1 706 метров эстакад с материалопроводами, 22 546 метров производственной канализации. Цель работ — ликвидация (обезвреживание) опасных химических веществ выведенного из эксплуатации химического производства и ликвидация источников химической опасности.

Напомним, химкомбинат был признан банкротом еще десять лет назад — в 2011 году. На тот момент его долги превышали 600 млн рублей. В последние годы в арбитражах России часто можно встретить иски от ФГУП к Минпромторгу РФ. Все эти многомиллионные претензии касаются компенсации расходов на содержание опасного производственного объекта, изъятого из оборота, — шламонакопителя. Хотя еще в 2016 году этот объект по суду обязали принять на баланс министерство или Росимущество, или же передать его иному лицу, но ситуация не меняется уже пять лет.