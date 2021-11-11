Лозанна, Швейцария, , 08:27 — REGNUM Проведение чемпионата мира по боксу среди женщин перенесено на март 2022 года из-за пандемии коронавируса, 10 ноября сообщили в пресс-службе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Турнир по боксу среди женщин Елена Хованская © ИА REGNUM

Первенство должно было пройти в турецком городе Стамбул с 6 по 19 декабря. Президент AIBA Умар Кремлев подчеркнул, что для организации является приоритетом здоровье спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон. По его словам, именно в связи с этим ассоциация решила не рисковать и изменила дату соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что в Турции за неделю было выявлено 197 335 случаев заражения коронавирусом.

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