Лозанна, Швейцария, 11 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Проведение чемпионата мира по боксу среди женщин перенесено на март 2022 года из-за пандемии коронавируса, 10 ноября сообщили в пресс-службе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Елена Хованская ИА REGNUM Турнир по боксу среди женщин

Первенство должно было пройти в турецком городе Стамбул с 6 по 19 декабря. Президент AIBA Умар Кремлев подчеркнул, что для организации является приоритетом здоровье спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон. По его словам, именно в связи с этим ассоциация решила не рисковать и изменила дату соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что в Турции за неделю было выявлено 197 335 случаев заражения коронавирусом.