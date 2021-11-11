Филадельфия, США, 11 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Вильям Нюландер, ещё одну шайбу забросил форвард Ондржей Каше.

Российский форвард Кирилл Семёнов провёл свой дебютный матч за «Торонто», но не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 17 очков. «Филадельфия» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 14 очками.

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