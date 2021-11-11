Варшава, 11 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В настоящее время в Польше резко возросло число очагов со вспышками птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Польши.

Птичий грипп

В сообщении указано, что это заболевание смертельно опасно для домашней птицы. Чаще всего птичий грипп появляется при контакте с зараженными дикими птицами.

«Птичий грипп — это проблема, которую видит не только наше правительство, но и Европейская комиссия. И у нас, и у руководства ЕС есть средства для компенсации ущерба. Так, министерство сельского хозяйства Польши подало заявку в Брюссель на финансовую поддержку для производителей птицы, и заявка была рассмотрена и одобрена, в нее включено 2 300 стад», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также дана информация, что в этом году в Польше подтверждено 348 вспышек птичьего гриппа, в том числе девять после рецидива в ноябре. В результате усыплено и утилизировано более 53 000 голов домашней птицы, в основном уток и индеек.