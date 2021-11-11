Новосибирск, 11 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Новосибирске муниципальное учреждение «Стадион» начало подготовку к заливке трёх катков (стадион «Чкаловец», Нарымский сквер, площадь напротив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета) и 42 хоккейных коробок во дворах. Об этом сообщила мэрия города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каток

В городской администрации уточнили, что в этом году мест для катания на коньках станет больше — прибавится восемь площадок.

Сейчас по площадкам развозят необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки.

«Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку», — рассказал заместитель директора «Стадиона» Юрий Евдокимов.

Он отметил, что с 16 ноября начинается расширение штата сезонных сотрудников.