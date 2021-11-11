Пермь, , 08:21 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых кажется группа молодых людей, среди которых трое граждан России и одна студентка Пермского медуниверситета из Индии. Они обвиняются в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Установлено, что неизвестный организатор преступной деятельности в конце октября 2020 года открыл интернет-магазин по продаже наркотиков. Молодые люди выполняли роли кладовщиков, фасовщиков и закладчиков. Наркотические средства распространялись на территории Перми, Березников и Кунгура.

Правоохранители пресекли деятельность группы в феврале 2021 года. Из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотиков, приготовленных к реализации.

Прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. В ближайшее время материалы направят в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.