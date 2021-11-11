Даллас, США, , 08:21 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отдал одну результативную. передачу. Шайбы забросили Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс.

В составе «Далласа» точными бросками отметились нападающий Роопе Хинц и защитник Миро Хейсканен. Российский форвард Александр Радулов отметился голевым пасом.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Даллас» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 10 очками.

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