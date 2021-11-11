Тбилиси, 11 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. На теле бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице в Тбилиси, видны повреждения. Об этом вечером 10 ноября сообщил журналистам его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Проводится внешний осмотр. Есть повреждения. Какие у него повреждения, об этом я не буду говорить. Я заметил повреждения на разных частях тела», — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что Саакашвили не получает в больнице никакого лечения, так как отказывается от него. Врач рекомендует перевести экс-президента «как можно скорее» в частную клинику.

Кипшидзе добавил, что Саакашвили испытывает слабость, а его анализы хуже, чем ожидалось. Врач отметил, что ещё две недели назад предупреждал о возможной смерти бывшего грузинского лидера.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в частную. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.