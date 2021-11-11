Москва, 11 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 ноября завершились падением. Нефть марки Brent подешевела на 3,02%, до $82,53. Котировки обвалились на фоне ралли доллара после публикации инфляционных данных в США за октябрь, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добыча нефти

Индекс потребительских цен установил рекорд за 30 лет. Цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с октябрем 2020 года. Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%. Эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказал отчет минэнерго США. Согласно представленным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1 млн баррелей, до 435,1 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,56 млн баррелей, до 212,7 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей (изменения запасов не ожидалось).

Опубликованные ранее неофициальные данные API указали на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Сегодня, 11 ноября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,31%, до $82,80. Покупатели пытаются прийти в себя после вчерашнего падения. Цена упала ниже $83. Это плохо для покупателей с технической точки зрения.

Сейчас им заново нужно проходить уровни $84,00 и $85,50. А при растущем долларе это проблематично. На сегодня ожидается консолидация в диапазоне $82,65−83,65.

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