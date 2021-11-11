Джакарта, 11 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что опасается попадания в Индонезию штамма коронавируса AY.4.2, который уже обнаружен в Сингапуре и Малайзии, сообщает Kompas.

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По данным министерства, штаммы коронавируса AY.4.2 и «Мю» не были обнаружены в Индонезии.

Чтобы предвидеть появление штамма AY.4.2, международные путешественники, въезжающие в Индонезию, должны сдать тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 480 случаев заражения коронавирусом.

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