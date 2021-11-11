Новосибирск, 11 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области впервые выданы фитосанитарные сертификаты для отправки на экспорт партий зерновой культуры тритикале. Вскоре восемь вагонов зерна отправятся в Казахстан. О этом сообщило региональное правительство.

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«В Новосибирской области озимая тритикале выращивается давно, но интерес аграриев к этой культуре в последнее время значительно вырос: в 2021 году посевные площади тритикале увеличились сразу в 3,5 раза: с 3847 гектаров до 13 631. Урожайность также получена более высокая: 39 центнеров с гектара (в 2020 году — 31 ц/га). В результате, аграриям удалось собрать в этом году вчетверо больше зерна тритикале: 53,2 тыс. тонн», — уточнили в областной администрации.

По данным новосибирского управления Россельхознадзора, в конце октября отправителю из Искитимского района были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки зерна тритикале общим весом 544 тонны.