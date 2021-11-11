Варшава, , 08:13 — REGNUM Количество польских полицейских, осуществляющих охрану польско-белорусской границы, будет увеличено с 1,2 тысячи до 2 тысяч. Об этом 10 ноября написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

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По его словам, для несения службы в указанные районы направят дополнительно 700 сотрудников отдела по борьбе с терроризмом и 100 бойцов из группы антитеррора. Всего за безопасностью на польско-белорусской границе следят более 20 тысяч силовиков. Из них 15 тысяч — военнослужащие польской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны рассматривают вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией.

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