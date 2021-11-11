Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Судебный иск на актёра и продюсера фильма «Rust» Алека Болдуина и на всю съёмочную группу подал светооператор картины Серж Светной из-за несчастного случая во время съёмок. Об этом 11 ноября сообщает издание The New York Times.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Светооператор собирается добиться от создателей фильма денежной компенсации за трагическую оплошность, которая привела к гибели его коллеги и близкого друга оператора Галины Хатчинс. Как пояснил сам истец, он хочет наказать Болдуина, оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, первого помощника режиссера фильма Дэвида Холлса и многих других принимавших участие в создании вестерна и его финансировании за халатность за съёмочной площадке.

Как утверждает светооператор, он сам во время инцидента находился в двух метрах от стрелявшего Болдуина, был сильно потрясён звуком выстрела и почувствовал на лице остатки пороха и других веществ. По мнению Светного, не было никаких причин для того, чтобы заряжать револьвер боевым патроном,

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Болдуин опроверг слухи о непрофессионализме съёмочной группы вестерна «Rust» и о хаосе на съёмочной площадке.

Читайте ранее в этом сюжете: Болдуин опроверг слухи о непрофессиональных съемках фильма «Rust»