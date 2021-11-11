Светооператор фильма «Rust» подал в суд на Алека Болдуина и создателей кино
Вашингтон, 11 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Судебный иск на актёра и продюсера фильма «Rust» Алека Болдуина и на всю съёмочную группу подал светооператор картины Серж Светной из-за несчастного случая во время съёмок. Об этом 11 ноября сообщает издание The New York Times.
Светооператор собирается добиться от создателей фильма денежной компенсации за трагическую оплошность, которая привела к гибели его коллеги и близкого друга оператора Галины Хатчинс. Как пояснил сам истец, он хочет наказать Болдуина, оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, первого помощника режиссера фильма Дэвида Холлса и многих других принимавших участие в создании вестерна и его финансировании за халатность за съёмочной площадке.
Как утверждает светооператор, он сам во время инцидента находился в двух метрах от стрелявшего Болдуина, был сильно потрясён звуком выстрела и почувствовал на лице остатки пороха и других веществ. По мнению Светного, не было никаких причин для того, чтобы заряжать револьвер боевым патроном,
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Болдуин опроверг слухи о непрофессионализме съёмочной группы вестерна «Rust» и о хаосе на съёмочной площадке.