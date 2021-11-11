Москва, , 08:13 — REGNUM В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдут несколько новых штрафов для водителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект документа от Минюста.

ДПС ГИБДД. Москва Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

Так, за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию ГИБДД во время преследования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей.

За езду в нетрезвом виде с ребенком в салоне полагается наказание в размере до 50 тыс. рублей и лишение прав.

Обновленный проект КоАП включает в себя штрафы за повторные нарушения, среди которых управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тыс. рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за первое полугодие 2021 года сотрудники Госавтоинспекции вынесли порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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