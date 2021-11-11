Москва, 11 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдут несколько новых штрафов для водителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект документа от Минюста.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна ДПС ГИБДД. Москва

Так, за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию ГИБДД во время преследования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей.

За езду в нетрезвом виде с ребенком в салоне полагается наказание в размере до 50 тыс. рублей и лишение прав.

Обновленный проект КоАП включает в себя штрафы за повторные нарушения, среди которых управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тыс. рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за первое полугодие 2021 года сотрудники Госавтоинспекции вынесли порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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