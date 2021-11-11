Симферополь, , 08:11 — REGNUM Киевские власти могут взять пример с Никарагуа и открыть своё посольство в Крыму, заявил 11 ноября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, этот смелый шаг будет более продуктивным, чем «бредовые санкции» против российских чиновников.

«Разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть своё представительство, взяв пример с Никарагуа», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, Никарагуа признал Крым частью России в 2014 году. В 2020 году на полуострове открылось консульство латиноамериканской страны. В ответ на это киевские власти решили ввести санкции против лиц, которые участвовали в открытии представительства.

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