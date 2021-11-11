Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 65 333. Из них за минувшие сутки выявлено 207 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 168 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 57 846 пациентов, в том числе 324 за последние сутки. Ещё 12 734 человека, по состоянию на 11 ноября, числятся в списке контактных лиц.