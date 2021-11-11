Уфа, 11 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в реке в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM У воды

Сообщается, что 10 ноября в населенном пункте Новоалександровка г. Уфы спасатели извлекли из реки Белая тело мужчины, которое заметил рыбак.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают личность мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили тело рыбака.