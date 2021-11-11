Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже10 ноября открылись снижением по рублевым парам на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам дня рубль сдал позиции доллару и укрепился против единой валюты и британца. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 71,30 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,31%, до 81,64 руб., фунт/рубль — на 0,36%, до 95,59 руб.

Рубль усилил темпы снижения к доллару США на американской сессии после публикации статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в октябре.

В октябре индекс потребительских цен в Штатах вырос на 6,2% — рекордное значение с ноября 1990 года. Относительно сентября темпы роста цен ускорились на 0,8%, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольствие, ускорилась до 4,6% и также обновила максимум за 30 лет.

Доллар подорожал против всех основных валют. Вместе с ним подорожали золото и биткоин, так как они являются защитными активами от инфляции. На фоне укрепления доллара подешевела нефть.

Пара доллар/рубль повысилась до 71,35 руб. Российская валюта подорожала против евро и британца, так как они обвалились на глобальном валютном рынке.

В четверг, 11 ноября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,31%, до $82,80. Большинство валют торгуется в отрицательной области. Участники рынка приходят в себя после вчерашнего ралли доллара.

Курс доллара торгуется на уровне 71,30 руб. В рамках коррекции ожидается умеренное снижение до 71 руб. если возобновится падение цен на нефть, то готовимся к повышению курса доллара до 71,85 руб.

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