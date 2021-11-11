Москва, 11 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 10 ноября открылись снижением по рублевым парам на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По итогам дня рубль сдал позиции доллару и укрепился против единой валюты и британца. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 71,30 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,31%, до 81,64 руб., фунт/рубль — на 0,36%, до 95,59 руб.

Рубль усилил темпы снижения к доллару США на американской сессии после публикации статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в октябре.

В октябре индекс потребительских цен в Штатах вырос на 6,2% — рекордное значение с ноября 1990 года. Относительно сентября темпы роста цен ускорились на 0,8%, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольствие, ускорилась до 4,6% и также обновила максимум за 30 лет.

Доллар подорожал против всех основных валют. Вместе с ним подорожали золото и биткоин, так как они являются защитными активами от инфляции. На фоне укрепления доллара подешевела нефть.

Пара доллар/рубль повысилась до 71,35 руб. Российская валюта подорожала против евро и британца, так как они обвалились на глобальном валютном рынке.

В четверг, 11 ноября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,31%, до $82,80. Большинство валют торгуется в отрицательной области. Участники рынка приходят в себя после вчерашнего ралли доллара.

Курс доллара торгуется на уровне 71,30 руб. В рамках коррекции ожидается умеренное снижение до 71 руб. Если возобновится падение цен на нефть, то готовимся к повышению курса доллара до 71,85 руб.

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