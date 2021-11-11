Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге остановили снос аэропорта «Уктус» Это произошло из-за жалоб общественников, сообщают СМИ.

Здание аэропорта «Уктус» Скриншот vk.com / Район Уктус

«Приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе». Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Здание аэропорта должны были снести к концу 2021 года. Цена вопроса составила 700 тысяч рублей. Однако активисты нашли ряд причин, почему «Уктус» сносить нельзя.

Общественники считают, что техзадание конкурса якобы противоречит законодательству. В описании содержится недостоверная информация.

Это не первый случай, когда местные жители пытаются спасти аэропорт. Ранее активисты уже подавали заявление о включении здания в список памятников. Однако такая попытка успехом не увенчалась.