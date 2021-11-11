Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии средняя заработная плата по итогам восьми месяцев выросла на 10,3%, реальная — на 4,1%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

По сведениям ведомства, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в Чувашии в августе 2021 года составила 33 150,3 рубля, что на 5,7% больше уровня августа 2020 года. При этом реальная зарплата за данный период снизилась на 0,7%.

По итогам января — августа 2021 года средняя зарплата в Чувашии достигла 33 890,3 рубля. Это на 10,3% больше аналогичного прошлогоднего периода, а реальная зарплата выросла на 4,1%.

За восемь месяцев текущего года наибольший уровень средней зарплаты сложился в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — 54 604,7 рубля, или 161,1% к региональному уровню. Минимальная средняя зарплата зарегистрирована у производителей одежды — 16 928,6 рублей, что наполовину меньше общереспубликанского показателя.