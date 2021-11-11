Пермь, 11 ноября 2021, 08:06 — REGNUM В Пермском крае руководство частной компании заподозрили в серьезном налоговом преступлении. Речь идет об уклонении от уплаты налогов на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, в 2016 — 2018 годы фирма внесла в бухгалтерские документы информацию о фиктивных сделках с «фирмами-однодневками» о поставке товаров и оказании услуг. Кроме того, были занижены суммы страховых взносов.
Компания осуществляет деятельность в сфере строительства и ремонта дорог на территории региона. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере»).