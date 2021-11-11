Пермь, 11 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Пермском крае руководство частной компании заподозрили в серьезном налоговом преступлении. Речь идет об уклонении от уплаты налогов на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По версии следствия, в 2016 — 2018 годы фирма внесла в бухгалтерские документы информацию о фиктивных сделках с «фирмами-однодневками» о поставке товаров и оказании услуг. Кроме того, были занижены суммы страховых взносов.

Компания осуществляет деятельность в сфере строительства и ремонта дорог на территории региона. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере»).