Новосибирск, 11 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Туристы не могут улететь в Египет из новосибирского аэропорта. Рейс авиакомпании «Россия» FV 5893 в Шарм-эш-Шейх задерживается на 14 часов. По расписанию самолёт должен был вылететь 10 ноября в 21:40 (время местное). Но расчётное время изменено на 13:00 (время местное) сегодня, 11 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачево»

«Самолет сломался, так сказал представитель компании, и что точно полетим в 12:00 сегодня. Людей не выпускали из стерильной зоны где-то час с момента объявления о переносе. Мы в 03:00 вышли, и то попросившись пропустить. У нас дети — год и 8 лет», — рассказал редакции «НГС Новости» один из туристов.

По словам мужчины, рейс ожидают около 500 пассажиров.

В пресс-службе «Толмачёво» сообщили, что идёт подготовка воздушного судна — у него были выявлены технические неисправности.