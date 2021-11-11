Сеул, , 08:02 — REGNUM Южная Корея отменит пошлины на импорт раствора мочевины до конца июня 2022 года, а также введет прямой контроль властей за его производством и распределением, заявил глава южнокорейского правительства Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

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По его словам, для решения вопроса с поставками мочевины проходило экстренное заседание правительства республики. По итогам заседания было принято постановление, согласно которому власти имеют право осуществлять контроль за производством, поставками и продажами мочевины или ее раствора. Эти меры будут действовать до конца 2021 года.

При этом все поставщики должны будут отчитываться об объемах импорта, ценах и продажах компонента ежедневно. Также для борьбы с дефицитом владельцам легковых автомобилей разрешат покупать не более десяти литров раствора за раз, владельцам грузовиков, строительной и сельскохозяйственной техники — не более 30 литров. Кроме того, вводится запрет на экспорт раствора мочевины из Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее начался дефицит раствора мочевины. Этот компонент используется в дизельных транспортных средствах республики. Его используют для снижения вредных выхлопов в атмосферу.

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