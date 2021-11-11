Москва, 11 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Стремительное повышение цен на арматуру у конечных потребителей в России в октябре было связано, в том числе со спекуляциями на рынке. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арматура монолитной конструкции

Как пояснил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, цена арматуры 12 мм в Москве с увеличилась с 57 тыс. до 79,25 тыс. рублей за тонну, то есть на 39% с 1 октября.

«Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — сказал он.

Евтухов добавил, что эффективным рыночным механизмом в этой ситуации может быть переход на долгосрочные прямые контракты, и допустил реализацию некоторых директивных мер при необоснованном последующем росте цен.