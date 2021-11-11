Пермь, 11 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Четыре кинокомпании, осуществлявшие съемки фильмов на территории Пермского края, получит субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат. Общий объем финансовой поддержки составит около 22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Снимается кино

Так, компания «ССБ Кино», занимавшаяся съемками художественного фильма-катастрофы «Одна», вернет более 2,5 млн рублей. Кинокомпания «Метроном фильм», которая осуществляет работу над художественным фильмом «Чук и Гек», получит более 5,5 млн рублей. ООО «Проспект Мира» получит свыше 11,1 млн рублей на возмещение затрат на съемки киноленты «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». ООО «Документальный дом «Первое кино» также признан победителем конкурса на рибейт за художественную ленту «Подельники» и получит почти 2,7 млн рублей.

В процесс производства фильмов кинокомпании вовлекли 534 пермяка. Из них почти 460 местных жителей снялись в лентах в качестве актеров.

К рассмотрению принимались документально подтвержденные затраты согласно сформированному Министерством культуры перечню. Сумма расходов кинокомпаний по статьям составила более 55 млн руб. Максимальные издержки пришлись на оплату услуг по декорационно-техническому оформлению, аренду транспорта, помещений для съемок, операторской и осветительной техники.

Напомним, программа рибейта в Прикамье действует с 2019 года. Рибейт предоставляется негосударственным организациям. На момент подачи заявки фильм должен быть уже снят, в нем должна присутствовать «натура» Пермского края, в том числе природа, населенные пункты и жители. Кино должно быть профессиональным с заранее известным продюсерскими и режиссером составом.