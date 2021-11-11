Ульяновск, 11 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских продолжает встречи с населением, поездки на предприятия и в социально-культурные учреждения. 10 ноября он побывал на мебельном производстве в Ульяновске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

Руководитель региона побывал на «Волжской мебельной мануфактуре», где в настоящее время работают 500 человек. Губернатор отметил, предприятие развивается и растёт штат сотрудников

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«Правительством региона подписано соглашение о ежегодном темпе роста заработной платы с руководством предприятия, что гарантирует стабильные финансовые условия для персонала», — заверил Алексей Русских.

В 2021 региональный фонд развития промышленности предоставил предприятию займ для расширения производства, что позволит создать дополнительно 180 рабочих мест. По словам генерального директора корпорации развития Сергея Васина, налаживается производство в Тереньгульском районе, Барыше, Инзе, рассматривается возможность открытия филиала в Новомалыклинском районе.

«Это небольшие, «точечные» производства мебели, но они позволят дать рабочие места жителям сельской местности, трудоустроить до 40 человек в каждом из перечисленных муниципалитетов», — отметил Васин.

Также на предприятии совместно с экспертами Федерального центра компетенций разработан долгосрочный план по повышению производительности изготовления угловых диванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается работа по повышению зарплаты на предприятиях и организациях. По данным на 2 ноября, соглашения заключены с 600 организациями и предприятиями.

По данным государственной статистики, средняя заработная плата в Ульяновской области в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 10,8% и составила 35,1 тыс. рублей. На крупных предприятиях средняя зарплата достигла 38,8 тыс. рублей.