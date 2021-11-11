Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 ноября снижением на фоне негативных данных по инфляции и падения цен на нефть. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 240,04 пункта (0,66%), до уровня 36 079,94 пункта. S&P 500 подешевел на 38,54 пункта (0,82%), опустившись до уровня 4646,71 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 263,84 пункта (1,66%), понизившись до уровня 15 622,71 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,81 (3,34%), до уровня $81,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 ноября снижением.

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