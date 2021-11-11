Сызрань, Самарская область, 11 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Обстоятельства пожара в частном доме, в результате которого погиб ребенок, устанавливают в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что 10 ноября 2021 года в городе Сызрани в ходе борьбы с огнем в частном жилом доме на улице Аэродромной спасатели обнаружили тело мальчика 2015 года рождения. Помимо этого, в результате пожара пострадал мужчина.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства этой трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после тушения пожара в частном доме в селе Большая Черниговка Самарской области были обнаружены тела двух мужчин.