Тюмень, , 07:47 — REGNUM Малоимущая тюменка заплатит штраф размером в 7,5 тыс. рублей за повторное нарушение масочного режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Масочный режим Yarregion.ru

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Сладковский районный суд установил, что днём 19 августа 2021 года гражданка находилась в торговом зале одного из магазинов без медицинской маски. Тем самым подвергала опасности рядом находящихся людей. Причём ранее подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации тюменка оштрафована на 7,5 тыс. рублей. Это минимальный штраф, отмечают в суде, «поскольку у гражданки не имеется отягчающих обстоятельств, а также с учётом её тяжелого материального положения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск об отмене в России масочного режима отклонён Верховным судом в апреле 2021 года.

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