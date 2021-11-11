Гавана, , 07:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена пытается дестабилизировать ситуацию на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес в ходе брифинга.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

По его словам, Куба «имеет право защититься от агрессии США и сохранять мир, стабильность и прозрачность, которую Соединенные Штаты хотят разрушить». Также дипломат подчеркнул, что все попытки Вашингтона дестабилизировать Кубу обречены на провал.

Кроме того, Родригес раскритиковал решение американской администрации запретить кубинцам въезд на территорию США из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что Вашингтон не признает кубинские вакцины от коронавирусной инфекции, из-за чего граждане Кубы не могут попасть в Соединенные Штаты.

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