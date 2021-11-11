В Забайкалье признали законным отстранение непривитого от COVID-19 педагога
Краснокаменск, Забайкальский край, 11 ноября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Троим работникам школы в Краснокаменске (Забайкальский край) не удалось доказать в суде незаконность отстранения от работы из-за нежелания ставить прививку от COVID-19. Подробности 11 ноября сообщаются на сайте городского суда.
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Под отстранение попали педагог и две школьные уборщицы.
Учитель иностранного языка пояснила в суде, что имеет хронические заболевания, но в краевой больнице №4 отсутствует возможность получить консультацию аллерголога, иммунолога и иных специалистов, пройти необходимое обследование для выявления противопоказаний к вакцинации.
Уборщица этой же школы отказалась от вакцинации, так как не согласна с заключением медкомиссии, не выявившей у неё противопоказаний. Другая уборщица отказалась вакцинироваться, «так как вакцина экспериментальная, она боится».
«Отстранение от выполнения трудовых обязанностей работников, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, в условиях пандемии необходимо для защиты здоровья, а зачастую и жизни каждого члена трудового коллектива. Оно соотносится с характером и степенью общественной опасности CОVID-19 и является разумным сдерживающим средством временного и защитного характера, необходимым для снижения риска инфицирования, обеспечения коллективного иммунитета», — говорится в сообщении суда.
Приказы об отстранении от работы в итоге признаны законными, а исковые требования оплатить время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда оставлены без удовлетворения.
Как сообщалоИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 10 ноября 2021 года за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 920, (+369 за сутки).
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